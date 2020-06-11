Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Відновлення України після коронакризи може затягнутися до 2024 року - МВФ.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 18:53
Відновлення України після коронакризи може затягнутися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відновлення України після коронакризи може затягнутися до 2024 року - МВФ.
Додано: Нед 14 чер, 2020 18:53
Почему в МВФ такие пессимисты?
Наш кабмин считает что "покращення" начнутся уже в июле...
Но учитывая какой пасьянс в нашем правительстве, то понятно что с 3 колод собрали вальтов и загнали в кабмин.
Додано: Нед 14 чер, 2020 21:55
Восстановление?????
Оно (восстановление) как бы и до вируса смахивало на спуск на телеге , при чем в фазе у подножия где-то.... И впереди маячило крепкое такое дерево.....
А счас под восстановлением они имеют ввиду соскребание остатков с дерева в ведро?
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:47
Re: Відновлення України після коронакризи може затягнутися..
До выборов можно ничего не делать. Хороший план.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 22:51
Re: Відновлення України після коронакризи може затягнутися..
а вона була та єкономіка?)
Додано: Пон 15 чер, 2020 07:48
Re: Відновлення України після коронакризи може затягнутися..
Про какое "посде коронокризиса" может идти речь если заболеваемость и эпидемия только набирают обороты?
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:55
все логично
при текущей власти покращення не ждите
до новых выборов мы будем в ОПУ
а после выборов есть шанс на улучшение
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