Про це повідомляє ФГВФО в FACEBOOK.
Дивися повний текст ФГВФО розвіяв міфи щодо гарантування вкладів.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 20:49
ФГВФО розвіяв міфи щодо гарантування вкладів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО розвіяв міфи щодо гарантування вкладів.
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:49
Фонд гарантирования брехуны! Семь человек ждут выплат до 200 тысяч по решению суда пол года, один почти год!
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