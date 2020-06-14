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ФГВФО розвіяв міфи щодо
гарантування вкладів

ФГВФО розвіяв міфи щодо гарантування вкладів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:49

ФГВФО розвіяв міфи щодо гарантування вкладів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ФГВФО в FACEBOOK.

Дивися повний текст ФГВФО розвіяв міфи щодо гарантування вкладів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:49

Фонд гарантирования брехуны! Семь человек ждут выплат до 200 тысяч по решению суда пол года, один почти год!
Вячеслав1111
 
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