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ФГВФО розвіяв міфи щодо
гарантування вкладів

ФГВФО розвіяв міфи щодо гарантування вкладів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:49

ФГВФО розвіяв міфи щодо гарантування вкладів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ФГВФО в FACEBOOK.

Дивися повний текст ФГВФО розвіяв міфи щодо гарантування вкладів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:49

Фонд гарантирования брехуны! Семь человек ждут выплат до 200 тысяч по решению суда пол года, один почти год!
Вячеслав1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 00:14

Почему "брехуны"?
Мне за 2014-2016 годы выплатили ВСЁ. А это Брокбизнесбанк, VAB и Михайловский (там вообще могли не выплатить легко, крайне мутная схема с "СуперКапиталами")
Но у меня и суммы были от 2000 до 15000 грн.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 01:25

  Вячеслав1111 написав:Фонд гарантирования брехуны! Семь человек ждут выплат до 200 тысяч по решению суда пол года, один почти год!

Какие суды если суммы до 200 тысяч, что ты несёшь?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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