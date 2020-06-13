Розмір прожиткового мінімуму становитиме 2 118 грн.
Дивися повний текст Як зміняться пенсії, зарплати і соцвиплати з 1 липня.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:23
Як зміняться пенсії, зарплати і соцвиплати з 1 липня
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Дивися повний текст Як зміняться пенсії, зарплати і соцвиплати з 1 липня.
Додано: Нед 14 чер, 2020 21:23
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