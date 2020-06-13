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Як зміняться пенсії, зарплати
і соцвиплати з 1 липня

Як зміняться пенсії, зарплати і соцвиплати з 1 липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:23

Як зміняться пенсії, зарплати і соцвиплати з 1 липня

Пропонуємо до обговорення:
Розмір прожиткового мінімуму становитиме 2 118 грн.

Дивися повний текст Як зміняться пенсії, зарплати і соцвиплати з 1 липня.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:23

если женщина отработала 40 лет вместо положенных 30, то она сейчас может рассчитывать на надбавку в размере 163,8 грн, а после пересчета надбавка составит уже 171,2 грн.
- 10 лет + миска супа.
ruvex
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