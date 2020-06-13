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Зарплати в Україні не зростатимуть
щонайменше до початку...

Зарплати в Україні не зростатимуть щонайменше до початку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:00

Зарплати в Україні не зростатимуть щонайменше до початку...

Пропонуємо до обговорення:
Багато експертів сходяться на думці, що зарплати в Україні не почнуть зростати, як мінімум, до 2021 року.

Дивися повний текст Зарплати в Україні не зростатимуть щонайменше до початку 2021 року, і це загальносвітовий тренд - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:02

О как!
А большая стройка, дешёвые кредиты, рост экономики с июля,и победа короновируса?
Или уже все? Не шмогла...
amorroma_amorroma
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