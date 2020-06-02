Багато експертів сходяться на думці, що зарплати в Україні не почнуть зростати, як мінімум, до 2021 року.
Дивися повний текст Зарплати в Україні не зростатимуть щонайменше до початку 2021 року, і це загальносвітовий тренд - ЗМІ.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 22:00
Зарплати в Україні не зростатимуть щонайменше до початку...
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Дивися повний текст Зарплати в Україні не зростатимуть щонайменше до початку 2021 року, і це загальносвітовий тренд - ЗМІ.
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:02
О как!
А большая стройка, дешёвые кредиты, рост экономики с июля,и победа короновируса?
Или уже все? Не шмогла...
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:15
При этом
чудеса
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