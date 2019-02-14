Карантин «підкосив» багато українських бізнесів.
Дивися повний текст Хто найбільше постраждав від карантину (інфографіка).
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Додано: Нед 14 чер, 2020 22:06
Хто найбільше постраждав від карантину (інфографіка)
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Дивися повний текст Хто найбільше постраждав від карантину (інфографіка).
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:06
Не скажу за всех, но промышленность держится только за счёт того что производственный цикл, и заказы по входу и выходу связаны контрактами. А вот там где контрактов нет и работают с колес как раз и грустно.
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