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Хто найбільше постраждав
від карантину (інфографіка)

Хто найбільше постраждав від карантину (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:06

Хто найбільше постраждав від карантину (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Карантин «підкосив» багато українських бізнесів.

Дивися повний текст Хто найбільше постраждав від карантину (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:06

Не скажу за всех, но промышленность держится только за счёт того что производственный цикл, и заказы по входу и выходу связаны контрактами. А вот там где контрактов нет и работают с колес как раз и грустно.
amorroma_amorroma
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