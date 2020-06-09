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У "Нафтогазі" розповіли, хто найперше буде змінювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 чер, 2020 00:36
Пропонуємо до обговорення:
Керівник "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович розповів які групи людей найперше будуть змінювати постачальників газу.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, хто найперше буде змінювати постачальників після відкриття ринку газу
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