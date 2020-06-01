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У "Нафтогазі" розповіли, хто найперше буде змінювати...
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:36
Пропонуємо до обговорення:
Керівник "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович розповів які групи людей найперше будуть змінювати постачальників газу.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, хто найперше буде змінювати постачальників після відкриття ринку газу
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R2
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:37
А якщо тільки один постачальник-тоді що робити？Знову псевдореформа？Тоді на мило таку владу！！！
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putinchmo2015
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Додано: Пон 15 чер, 2020 03:19
очень интересно как они собираются разделять газ мне и моему соседу по этажу, подключенные к одной газовой трубе, но заказавшие газ по разным тарифам/у разных поставщиков, с разными свойствами и физическими характеристиками этого газа. Вообще непонятно.
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Alex2007
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:00
Alex2007 написав:
очень интересно как они собираются разделять газ
мне и моему соседу по этажу, подключенные к одной газовой трубе, но заказавшие газ по разным тарифам/у разных поставщиков, с разными свойствами и физическими характеристиками этого газа. Вообще непонятно.
Если кратко -- точно так же, как в Германии. Если чуть подробнее -- будут взаиморасчеты.
Кстати: а в чем различие между "разными свойствами" и "физическими характеристиками" применительно к газу? -- это не "маслянное масло" часом?..
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_hunter
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:55
Газ в разных областях имеет разную теплотворную способность,поэтому выгоднее покупать газ в Харьковгаз ,чем в Львовгазе,если считать его в м3.Поэтому надо переходить на измерение количества газа в квтч,иначе сравнивать цены невозможно!Другое дело,что получать газ вы будете физически из своей области тут необходим какой-то пересчет
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borzol
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