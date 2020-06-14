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У "Нафтогазі" розповіли, хто
найперше буде змінювати...

У "Нафтогазі" розповіли, хто найперше буде змінювати...
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:36

У "Нафтогазі" розповіли, хто найперше буде змінювати...

Пропонуємо до обговорення:
Керівник "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович розповів які групи людей найперше будуть змінювати постачальників газу.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, хто найперше буде змінювати постачальників після відкриття ринку газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:37

А якщо тільки один постачальник-тоді що робити？Знову псевдореформа？Тоді на мило таку владу！！！
putinchmo2015
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 03:19

очень интересно как они собираются разделять газ мне и моему соседу по этажу, подключенные к одной газовой трубе, но заказавшие газ по разным тарифам/у разных поставщиков, с разными свойствами и физическими характеристиками этого газа. Вообще непонятно.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:00

  Alex2007 написав:очень интересно как они собираются разделять газ мне и моему соседу по этажу, подключенные к одной газовой трубе, но заказавшие газ по разным тарифам/у разных поставщиков, с разными свойствами и физическими характеристиками этого газа. Вообще непонятно.

Если кратко -- точно так же, как в Германии. Если чуть подробнее -- будут взаиморасчеты.

Кстати: а в чем различие между "разными свойствами" и "физическими характеристиками" применительно к газу? -- это не "маслянное масло" часом?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:55

Газ в разных областях имеет разную теплотворную способность,поэтому выгоднее покупать газ в Харьковгаз ,чем в Львовгазе,если считать его в м3.Поэтому надо переходить на измерение количества газа в квтч,иначе сравнивать цены невозможно!Другое дело,что получать газ вы будете физически из своей области тут необходим какой-то пересчет
borzol
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:28

У каждого поставщика своя труба и свое качество газ))))))))))))
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:53

В мене є будинок ( спадщина), в якому вже років 10 ніхто не живе в відповідно газом не користується, так от за доставку газу вимагають 27,8 грн щомісяця! Підкажіть, що робити в такому випадку.
bobo
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:18

Уже все забыли про взрыв газа в Днепре, когда погибли десятки людей. Придумали рынок газа - чувствую добром это не кончится. Запомните - игры с газом - это Вам не игрушки и расплата будет кровавой и страшной. Очень жаль, что набитый карман у нас в стране ценится намного выше человеческой жизни.
777serg87
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:21

Добавлю - может сначала нужно было создать рынок электроэнергии - и безопаснее и эффект сразу почувствуете( хочешь покупай дешевую атомную, а хочешь дорогую, но зеленую электроэнергию).
777serg87
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:07

  _hunter написав:
Кстати: а в чем различие между "разными свойствами" и "физическими характеристиками" применительно к газу? -- это не "маслянное масло" часом?..


имел ввиду исключительно то, что некий поставщик Х захочет продавать клиентам газ, например, с меньшим количеством примесей, или допустим под бОльшим (но в допустимых пределах) давлением, обеспечивая лучшие тепловые характеристики при сгорании, тогда как остальные конкуренты продолжают махлевать с этими свойствами.
Или например, хочу чтоб мне в дом попадал газ, который был доставлен в сжиженном виде из Америки, без каких-то там российских газов. Готов даже заплатить больше. И не дай бог химический анализ покажет что там кремлевский дух газпрома в том газе :lol: :lol:

  _hunter написав:Если кратко -- точно так же, как в Германии. Если чуть подробнее -- будут взаиморасчеты.

А еще чуть подробнее? :D


  Галина441 написав:У каждого поставщика своя труба и свое качество газ))))))))))))


Отдельная труба? - тогда получится как с тысячей кабелей и проводов, идущих в окна от операторов кабельного тв и интернета. :mrgreen:

-------
Скорее всего газ наверное реально будет один и тот же (из разных источников в "один котел" - т.е. в общие хранилища и трубы), просто один трейдер\поставщик успевает купить дешевле и имеет преимущество перед покупателями, а другой позже или на каких-то других условиях приобретает (фьючерсы). Иначе пока не представляю, как его можно будет разделять в общих магистральных трубопроводах и т.д. до "двери клиента".
Alex2007
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