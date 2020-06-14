Додано: Пон 15 чер, 2020 19:07

_hunter написав:

Кстати: а в чем различие между "разными свойствами" и "физическими характеристиками" применительно к газу? -- это не "маслянное масло" часом?.. Кстати: а в чем различие между "разными свойствами" и "физическими характеристиками" применительно к газу? -- это не "маслянное масло" часом?..

_hunter написав: Если кратко -- точно так же, как в Германии. Если чуть подробнее -- будут взаиморасчеты. Если кратко -- точно так же, как в Германии. Если чуть подробнее -- будут взаиморасчеты.

Галина441 написав: У каждого поставщика своя труба и свое качество газ)))))))))))) У каждого поставщика своя труба и свое качество газ))))))))))))

имел ввиду исключительно то, что некий поставщик Х захочет продавать клиентам газ, например, с меньшим количеством примесей, или допустим под бОльшим (но в допустимых пределах) давлением, обеспечивая лучшие тепловые характеристики при сгорании, тогда как остальные конкуренты продолжают махлевать с этими свойствами.Или например, хочу чтоб мне в дом попадал газ, который был доставлен в сжиженном виде из Америки, без каких-то там российских газов. Готов даже заплатить больше. И не дай бог химический анализ покажет что там кремлевский дух газпрома в том газеА еще чуть подробнее?Отдельная труба? - тогда получится как с тысячей кабелей и проводов, идущих в окна от операторов кабельного тв и интернета.-------Скорее всего газ наверное реально будет один и тот же (из разных источников в "один котел" - т.е. в общие хранилища и трубы), просто один трейдер\поставщик успевает купить дешевле и имеет преимущество перед покупателями, а другой позже или на каких-то других условиях приобретает (фьючерсы). Иначе пока не представляю, как его можно будет разделять в общих магистральных трубопроводах и т.д. до "двери клиента".