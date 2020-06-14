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У "Нафтогазі" розповіли, хто
найперше буде змінювати...

У "Нафтогазі" розповіли, хто найперше буде змінювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:38

Неужели кто-то думает,что даже если можно будет поменять поставщика,что-то изменится?Качество или цена?Думаю,будет одинаково во всём.Они договорятся между собой.
Scotch
 
Повідомлень: 612
З нами з: 01.08.10
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