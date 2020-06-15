RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У "Нафтогазі" розповіли, хто
найперше буде змінювати...

У "Нафтогазі" розповіли, хто найперше буде змінювати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:38

Неужели кто-то думает,что даже если можно будет поменять поставщика,что-то изменится?Качество или цена?Думаю,будет одинаково во всём.Они договорятся между собой.
Scotch
 
Повідомлень: 612
З нами з: 01.08.10
Подякував: 71 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:51

  bobo написав:В мене є будинок ( спадщина), в якому вже років 10 ніхто не живе в відповідно газом не користується, так от за доставку газу вимагають 27,8 грн щомісяця! Підкажіть, що робити в такому випадку.

Написати заяву, щоб ВІДРІЗАЛИ газ
Sovenok
 
Повідомлень: 96
З нами з: 15.07.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:02

  Alex2007 написав:имел ввиду исключительно то, что некий поставщик Х захочет продавать клиентам газ, например, с меньшим количеством примесей, или допустим под бОльшим (но в допустимых пределах) давлением, обеспечивая лучшие тепловые характеристики при сгорании, тогда как остальные конкуренты продолжают махлевать с этими свойствами.
Или например, хочу чтоб мне в дом попадал газ, который был доставлен в сжиженном виде из Америки, без каких-то там российских газов. Готов даже заплатить больше. И не дай бог химический анализ покажет что там кремлевский дух газпрома в том газе :lol: :lol:

Для бытового применения первое не имеет вообще никакого значения, а второе от поставщика не зависит от слова вообще.
Про клемлевский дух даже писать не хочу...
_hunter
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, nyckatejib і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від...
R2 » Вів 16 чер, 2020 10:29
1 15
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 10:29
alexey2410
В Україні платних доріг не буде - Укравтодор
R2 » Пон 15 чер, 2020 09:36
9 694
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 09:10
ssnet
У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі
R2 » Пон 15 чер, 2020 17:01
4 382
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 23:54
amorroma_amorroma

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.