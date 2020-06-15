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У "Нафтогазі" розповіли, хто найперше буде змінювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:38
Неужели кто-то думает,что даже если можно будет поменять поставщика,что-то изменится?Качество или цена?Думаю,будет одинаково во всём.Они договорятся между собой.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 08:51
bobo написав:
В мене є будинок ( спадщина), в якому вже років 10 ніхто не живе в відповідно газом не користується, так от за доставку газу вимагають 27,8 грн щомісяця! Підкажіть, що робити в такому випадку.
Написати заяву, щоб ВІДРІЗАЛИ газ
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Додано: Вів 16 чер, 2020 10:02
Alex2007 написав:
имел ввиду исключительно то, что некий поставщик Х захочет продавать клиентам газ, например, с меньшим количеством примесей, или допустим под бОльшим (но в допустимых пределах) давлением, обеспечивая лучшие тепловые характеристики при сгорании, тогда как остальные конкуренты продолжают махлевать с этими свойствами.
Или например, хочу чтоб мне в дом попадал газ, который был доставлен в сжиженном виде из Америки, без каких-то там российских газов. Готов даже заплатить больше. И не дай бог химический анализ покажет что там кремлевский дух газпрома в том газе
Для бытового применения первое не имеет вообще никакого значения, а второе от поставщика не зависит от слова вообще.
Про клемлевский дух даже писать не хочу...
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