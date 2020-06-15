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У "Нафтогазі" розповіли, хто
найперше буде змінювати...

У "Нафтогазі" розповіли, хто найперше буде змінювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:38

Неужели кто-то думает,что даже если можно будет поменять поставщика,что-то изменится?Качество или цена?Думаю,будет одинаково во всём.Они договорятся между собой.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:51

  bobo написав:В мене є будинок ( спадщина), в якому вже років 10 ніхто не живе в відповідно газом не користується, так от за доставку газу вимагають 27,8 грн щомісяця! Підкажіть, що робити в такому випадку.

Написати заяву, щоб ВІДРІЗАЛИ газ
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:02

  Alex2007 написав:имел ввиду исключительно то, что некий поставщик Х захочет продавать клиентам газ, например, с меньшим количеством примесей, или допустим под бОльшим (но в допустимых пределах) давлением, обеспечивая лучшие тепловые характеристики при сгорании, тогда как остальные конкуренты продолжают махлевать с этими свойствами.
Или например, хочу чтоб мне в дом попадал газ, который был доставлен в сжиженном виде из Америки, без каких-то там российских газов. Готов даже заплатить больше. И не дай бог химический анализ покажет что там кремлевский дух газпрома в том газе :lol: :lol:

Для бытового применения первое не имеет вообще никакого значения, а второе от поставщика не зависит от слова вообще.
Про клемлевский дух даже писать не хочу...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:42

_hunter

Так, а что собственно поменяется, будь-то для бытового или промышленного потребителя? Если n поставщиков сами же будут закупаться газом на одних и тех же биржах по одинаковой цене "импортного паритета". А если даже хитросделанный поставщик-трейдер закупится на сезон дешевле, можно подумать он будет продавать газ конечному потребителю сильно дешевле чем остальные? - Все равно ж мне будут высчитывать газ по текущей цене (вроде, средняя за предыдущий месяц) на каком-то хабе по т.н. формуле "импортного паритета"+налохи+доставка отдельной строкой https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/, как это и делается сейчас (я уже не говорю о том, что реально он спокойно мог добываться родным укргаздобычей за подешевле чем реальный импортный, ну то такое - все уже схавали :? )....
Чем будет отличаться газ от разных поставщиков? Просто тем, что у меня в платежке вместо местного облагаза может быть засвечен поставщик Burisma, если я подпишу договор конкретно с ним? :D
Alex2007
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