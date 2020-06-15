Додано: Вів 16 чер, 2020 19:42

Так, а что собственно поменяется, будь-то для бытового или промышленного потребителя? Если n поставщиков сами же будут закупаться газом на одних и тех же биржах по одинаковой цене "импортного паритета". А если даже хитросделанный поставщик-трейдер закупится на сезон дешевле, можно подумать он будет продавать газ конечному потребителю сильно дешевле чем остальные? - Все равно ж мне будут высчитывать газ по текущей цене (вроде, средняя за предыдущий месяц) на каком-то хабе по т.н. формуле "импортного паритета"+налохи+доставка отдельной строкой, как это и делается сейчас (я уже не говорю о том, что реально он спокойно мог добываться родным укргаздобычей за подешевле чем реальный импортный, ну то такое - все уже схавали)....Чем будет отличаться газ от разных поставщиков? Просто тем, что у меня в платежке вместо местного облагаза может быть засвечен поставщик Burisma, если я подпишу договор конкретно с ним?