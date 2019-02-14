Про це повідомляється на сайті Держстату.
Дивися повний текст Як змінились ціни на оренду житла по регіонах (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:21
Як змінились ціни на оренду житла по регіонах (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінились ціни на оренду житла по регіонах (інфографіка).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|