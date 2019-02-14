Про це повідомляється на сайті Держстату.
Дивися повний текст Як змінились ціни на оренду житла по регіонах (інфографіка).
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Додано: Пон 15 чер, 2020 09:21
Як змінились ціни на оренду житла по регіонах (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінились ціни на оренду житла по регіонах (інфографіка).
Додано: Вів 16 чер, 2020 00:47
Спорим я в Киеве найду сотню однокомнатных квартир за 5000-5500!
Сайт госстата располагает только официальной информацией, т.е. 10% от общего объёма.
Додано: Вів 16 чер, 2020 01:12
Re: Як змінились ціни на оренду житла по регіонах (інфографі
И к ним тысячу однушек по 8-10 тыс
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