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Як змінились ціни на оренду
житла по регіонах (інфографіка)

Як змінились ціни на оренду житла по регіонах (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:21

Як змінились ціни на оренду житла по регіонах (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Держстату.

Дивися повний текст Як змінились ціни на оренду житла по регіонах (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:22

В Харькове коммуналка включается в цену, в Киеве нет
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Спорим я в Киеве найду сотню однокомнатных квартир за 5000-5500!
Сайт госстата располагает только официальной информацией, т.е. 10% от общего объёма.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 01:12

Re: Як змінились ціни на оренду житла по регіонах (інфографі

hazanovich_alexey написав:Спорим я в Киеве найду сотню однокомнатных квартир за 5000-5500!
Сайт госстата располагает только официальной информацией, т.е. 10% от общего объёма.
И к ним тысячу однушек по 8-10 тыс
Faceless
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