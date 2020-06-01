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В Україні платних доріг
не буде - Укравтодор

В Україні платних доріг не буде - Укравтодор
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:36

В Україні платних доріг не буде - Укравтодор

Пропонуємо до обговорення:
В Україні замість платних доріг мають намір ввести додатковий збір для іноземних вантажівок.

Дивися повний текст В Україні платних доріг не буде - Укравтодор.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:37

"Зарегистрирован законопроект о том, чтобы иностранные транзитные грузовики, которые едут через территорию Украины, платили этот дополнительный сбор." - і це правильно.
Rainbow
 
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Странно, что до сих пор нет шуток вида "да за такие дороги водителям еще и доплачивать должны"...
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