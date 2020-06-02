В Україні замість платних доріг мають намір ввести додатковий збір для іноземних вантажівок.
Дивися повний текст В Україні платних доріг не буде - Укравтодор.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 09:36
В Україні платних доріг не буде - Укравтодор
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні платних доріг не буде - Укравтодор.
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:37
"Зарегистрирован законопроект о том, чтобы иностранные транзитные грузовики, которые едут через территорию Украины, платили этот дополнительный сбор." - і це правильно.
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:52
Странно, что до сих пор нет шуток вида "да за такие дороги водителям еще и доплачивать должны"...
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:46
Конечно, за платные отвечать придется, а на бесплатных можно бесконечно бюджеты пилить
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:05
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:36
Перша нормальна ініціатива за рік.
Якось малувато для "нової талановитої" команди.
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:39
Всі наші сусіди вже повводили платню за транзит їхньою територією, а ми як самі "багаті" повинні пускати всіх безплатно?
Додано: Пон 15 чер, 2020 23:54
Просто еще один налог... то, что в цене топлива налогов уже больше половины - им мало. Мол, грузовики разрушают дороги. Не грузовики, а ПЕРЕГРУЗЫ! Увеличив стоимость поездки спровоцируется еще больше перегрузов. И разбитости дорог этот налог аж никак не решит... ибо деньги потратят на что-нибудь другое. Надо ставить автоматические весовые пункты, а не придумывать налоги на то, что уже обложено по самое небалуйся.
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