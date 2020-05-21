В Україні вчителів-пенсіонерів не звільнятимуть, вони продовжать працювати.
Дивися повний текст У \"Слузі Народу\" пояснили долю вчителів-пенсіонерів.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:23
У "Слузі Народу" пояснили долю вчителів-пенсіонерів
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Дивися повний текст У \"Слузі Народу\" пояснили долю вчителів-пенсіонерів.
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:24
учителя не учат, а мучат, доктора не лечат, а калечат давно пора разобраться кто есть кто.
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