В Україні вчителів-пенсіонерів не звільнятимуть, вони продовжать працювати.
Дивися повний текст У \"Слузі Народу\" пояснили долю вчителів-пенсіонерів.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:23
У "Слузі Народу" пояснили долю вчителів-пенсіонерів
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Дивися повний текст У \"Слузі Народу\" пояснили долю вчителів-пенсіонерів.
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:12
Я б хотіла, щоб мені, Всі Обов'язки прописали, які я виконую в школі. Купу протоколів методичного об єднання, і по 15 питань в середньому щомІсяЧних протоколів нарад, купу ще звітів тощо. НЕ ПРОПишуть, бо за це оплата не передбачена! А часу нема на життя, тільки на роботу.
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