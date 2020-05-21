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У "Слузі Народу" пояснили
долю вчителів-пенсіонерів

У "Слузі Народу" пояснили долю вчителів-пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:23

У "Слузі Народу" пояснили долю вчителів-пенсіонерів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вчителів-пенсіонерів не звільнятимуть, вони продовжать працювати.

Дивися повний текст У \"Слузі Народу\" пояснили долю вчителів-пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:12

Я б хотіла, щоб мені, Всі Обов'язки прописали, які я виконую в школі. Купу протоколів методичного об єднання, і по 15 питань в середньому щомІсяЧних протоколів нарад, купу ще звітів тощо. НЕ ПРОПишуть, бо за це оплата не передбачена! А часу нема на життя, тільки на роботу.
hwdev8654
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