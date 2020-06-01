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Середня ціна імпорту Україною
газу в травні впала нижче...

Середня ціна імпорту Україною газу в травні впала нижче...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:54

Середня ціна імпорту Україною газу в травні впала нижче...

Пропонуємо до обговорення:
Українські підприємства в травні 2020 року імпортували газ за середньою ціною $ 98,09 (2 тис. 631,68 грн) за 1 тис. Куб. м, повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Дивися повний текст Середня ціна імпорту Україною газу в травні впала нижче ніж $100 - Мінекономіки.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:54

Вот только для населения почему-то тариф на горячую воду не пересчитывают. Но по привычке все ещё пишут, что на 80% тариф состоит из энергоносителей...
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