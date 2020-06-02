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Що загрожує водіям за
приховування номерів авто

Що загрожує водіям за приховування номерів авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:44

Що загрожує водіям за приховування номерів авто

Пропонуємо до обговорення:
Про це в FACEBOOK повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Дивися повний текст Що загрожує водіям за приховування номерів авто.
R2
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> ответственность все равно наступит
Бохнакажэт, ага
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