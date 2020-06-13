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Що загрожує водіям за
приховування номерів авто

Що загрожує водіям за приховування номерів авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:44

Що загрожує водіям за приховування номерів авто

Пропонуємо до обговорення:
Про це в FACEBOOK повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Дивися повний текст Що загрожує водіям за приховування номерів авто.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:45

> ответственность все равно наступит
Бохнакажэт, ага
anonymous265
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:02

Згідно якої статті буде вилучено ТС? Максимум ст. 121 ч. 6 - штраф 170 грн. Комусь потрібно підучити ПДД.
kronych
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:53

Re: Що загрожує водіям за приховування номерів авто

  kronych написав:Комусь потрібно підучити ПДД.

Имущество может быть изъято исключительно по решению суда. Точка.
Пусть он дальше пугает рагулей.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 00:39

Белошицкий, учи матчасть, безграмотное ты существо. За обман тебя нужно бы оштрафовать.
За полностью грязный номер (хоть краской залитый) штраф 170 грн. Какая конфискация, о чем он бредит?
hazanovich_alexey
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