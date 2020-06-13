Про це в FACEBOOK повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Дивися повний текст Що загрожує водіям за приховування номерів авто.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:44
Що загрожує водіям за приховування номерів авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що загрожує водіям за приховування номерів авто.
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:02
Згідно якої статті буде вилучено ТС? Максимум ст. 121 ч. 6 - штраф 170 грн. Комусь потрібно підучити ПДД.
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:53
Re: Що загрожує водіям за приховування номерів авто
Додано: Вів 16 чер, 2020 00:39
Белошицкий, учи матчасть, безграмотное ты существо. За обман тебя нужно бы оштрафовать.
За полностью грязный номер (хоть краской залитый) штраф 170 грн. Какая конфискация, о чем он бредит?
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