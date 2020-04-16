Про це повідомляє Reuters.
Дивися повний текст Країни ЄС відкривають кордони для внутрішніх мандрівників.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 13:01
Країни ЄС відкривають кордони для внутрішніх мандрівників
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Дивися повний текст Країни ЄС відкривають кордони для внутрішніх мандрівників.
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:01
Помните че то там про укр туризм распинались? Так какой у нас туризм, чего иностранцы у нас не видали? Разруху и ямы на дорогах?
Сегодня. Мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара в центре Киева: в квартире нашли труп женщины, выпрыгнувший с балкона мужчина оказался гражданином Германии. Убитая женщина, которую нашли у него в квартире - украинка, 1992 года рождения.
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