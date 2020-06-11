Учасники протесту вимагають від глави держави Володимира Зеленського виконати обіцянку про завершення будівництва будинків.
Дивися повний текст Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського з \"таблеткою\".
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Додано: Пон 15 чер, 2020 13:30
Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського з \"таблеткою\".
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:30
В этой новости прекрасно все! Особенно то, что инвесторы вкладывая свои деньги в эту стройку знали про суды с Минобороны ...
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:49
я все понимаю, но "таблетка" это уж слишком, пусть к Кличу идут, он же мер этого города и все что в городе должен контролировать.
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