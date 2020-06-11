Учасники протесту вимагають від глави держави Володимира Зеленського виконати обіцянку про завершення будівництва будинків.
Дивися повний текст Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського з \"таблеткою\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:30
Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського з \"таблеткою\".
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:30
В этой новости прекрасно все! Особенно то, что инвесторы вкладывая свои деньги в эту стройку знали про суды с Минобороны ...
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:49
я все понимаю, но "таблетка" это уж слишком, пусть к Кличу идут, он же мер этого города и все что в городе должен контролировать.
Додано: Пон 15 чер, 2020 14:18
Укрбуд-девелопмент частная строительная компания которая к государстаенному укрбуду не имеет отношения,инвесторам раз они на свой страх проинвестировали деньги нужно идти митинговать под офис Базерт
-Девелопмент (учредитель Укрбуд-девелопмент),а не спихивать свои проблеми на государство
Додано: Пон 15 чер, 2020 14:30
Більш ніж 1000 проигравших азартных игроков прийшли до Зеленського требовать выигрыш
Украина - богатая страна!
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:20
Та успокойтесь вы никто денег не просит. Сначала разберитесь а потом пишите. Есть органы власти которые блокируют передачу ЖК от Укрбуда к Киевмиськбуду. По 4 ЖК Минестерство обороны не хочет переподписывать договор шантажирует что хочет не 5% квартир как было ранее в договоре с Укрбуд а уже больше. Президент обещал помочь побороть эту бюрократию. Стройка не может начатся из за саботажа Министерства обороны, КМУ и ДАБИ.
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:27
Не повинен, але віддасть. Зеля ж добрий. А добрим бути легко, особливо коли розплачуєшся грошима не із власної кишені.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
|