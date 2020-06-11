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Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду
прийшли до Зеленського...

Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:30

Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...

Пропонуємо до обговорення:
Учасники протесту вимагають від глави держави Володимира Зеленського виконати обіцянку про завершення будівництва будинків.

Дивися повний текст Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського з \"таблеткою\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:30

В этой новости прекрасно все! Особенно то, что инвесторы вкладывая свои деньги в эту стройку знали про суды с Минобороны ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:49

я все понимаю, но "таблетка" это уж слишком, пусть к Кличу идут, он же мер этого города и все что в городе должен контролировать.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:18

Укрбуд-девелопмент частная строительная компания которая к государстаенному укрбуду не имеет отношения,инвесторам раз они на свой страх проинвестировали деньги нужно идти митинговать под офис Базерт
-Девелопмент (учредитель Укрбуд-девелопмент),а не спихивать свои проблеми на государство
reclmap898
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:30

Більш ніж 1000 проигравших азартных игроков прийшли до Зеленського требовать выигрыш
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:48

почему зеленский должен отдавать им государственные деньги?
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:20

Та успокойтесь вы никто денег не просит. Сначала разберитесь а потом пишите. Есть органы власти которые блокируют передачу ЖК от Укрбуда к Киевмиськбуду. По 4 ЖК Минестерство обороны не хочет переподписывать договор шантажирует что хочет не 5% квартир как было ранее в договоре с Укрбуд а уже больше. Президент обещал помочь побороть эту бюрократию. Стройка не может начатся из за саботажа Министерства обороны, КМУ и ДАБИ.
ebr
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:27

  maksymzp88 написав:почему зеленский должен отдавать им государственные деньги?

Не повинен, але віддасть. Зеля ж добрий. А добрим бути легко, особливо коли розплачуєшся грошима не із власної кишені.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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