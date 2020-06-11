RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду
прийшли до Зеленського...

Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:58

  kurgus написав:mvi Вообще-то прелесть в том, что Минобороны внезапно (С) захотело за переподписание своих же укрбудовских договоров с достройщиком киевгорстроем пересмотр этих самых договоров с увеличение % выделяемых Минобороны "за землю" квартир.
И не переподписывает...

Оно всегда хотело и стройки часто останавливались по их инициативе военными и гражданскими прокурорами, но Укрбуд продолжал строить пока Порошенко не проиграл выборы.
А КМБ эти стройки даром не нужны, ему их навязали и он не против что есть такое МО.
Все довольны кроме лохов-покупателей
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:25

  reclmap898 написав:Укрбуд-девелопмент частная строительная компания которая к государстаенному укрбуду не имеет отношения,инвесторам раз они на свой страх проинвестировали деньги нужно идти митинговать под офис Базерт
-Девелопмент (учредитель Укрбуд-девелопмент),а не спихивать свои проблеми на государство


Какие они инвесторы?.Обычные покупатели квартир.Инвестор здесь тот который строит-не достроит :)
limo
 
Повідомлень: 28
З нами з: 03.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:35

  limo написав:
  reclmap898 написав:Укрбуд-девелопмент частная строительная компания которая к государстаенному укрбуду не имеет отношения,инвесторам раз они на свой страх проинвестировали деньги нужно идти митинговать под офис Базерт
-Девелопмент (учредитель Укрбуд-девелопмент),а не спихивать свои проблеми на государство


Какие они инвесторы?.Обычные покупатели квартир.Инвестор здесь тот который строит-не достроит :)


По закону они инвесторы, а не покупатели, т.е. лохи которые перечисляют деньги не укрбуду, а какой-то прокладке и не обладают никакими правами кроме выплачивать бабло застройщику
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:56

Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...

  limo написав:
  reclmap898 написав:Укрбуд-девелопмент частная строительная компания которая к государстаенному укрбуду не имеет отношения,инвесторам раз они на свой страх проинвестировали деньги нужно идти митинговать под офис Базерт
-Девелопмент (учредитель Укрбуд-девелопмент),а не спихивать свои проблеми на государство


Какие они инвесторы?.Обычные покупатели квартир.Инвестор здесь тот который строит-не достроит :)


Это, детки, называется внутренние инвестиции. В экономдеятельность, именуемую "жилищное строительство". В отличие от покупки готового продукта этой деятельности - дома или квартиры.

Еще одна прелесть этого дела, что діючий президент торжественно и шумно клялся живот положить за инвесторов в экономику Украины.
Как інвесторів взагалі так и отдельным выступлением - инвесторов Укрбуда.
kurgus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.02.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:00

А ці "інвестори" договір читали взагалі то? Я от прочитав і вирішив не вкладати.
Бо за договором, компанія, яка отримує гроші, зобов'язана лише передати їх тій конторі, яка "будує". Якщо та "контора" нічого не будує, то компанія, яка отримала гроші, лише буде судитись на боці інвестора. Все!!! Жодних інших зобов'язань в компанії, яка отримала ваші гроші, немає!!!
alt402
 
Повідомлень: 31
З нами з: 10.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:03

  shapo написав:
Какие они инвесторы?.Обычные покупатели квартир.Инвестор здесь тот который строит-не достроит :)


По закону они инвесторы, а не покупатели, т.е. лохи которые перечисляют деньги не укрбуду, а какой-то прокладке и не обладают никакими правами кроме выплачивать бабло застройщику[/quote]

Так это обман доверчивого пересичного.А где же тогда государство с надзором и регуляциями.Кто дает право на жизнь "прокладке"?
limo
 
Повідомлень: 28
З нами з: 03.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі
R2 » Пон 15 чер, 2020 17:01
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 17:01
svyatoslav_hromyak
Уряд очікує більш помірного падіння економіки України,...
R2 » Чет 11 чер, 2020 13:30
3 447
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 09:43
hazanovich_alexey
Зеленський підключив Шмигаля до вирішення питання "Укрбуду"
R2 » Чет 11 чер, 2020 11:44
4 422
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 14:22
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1560)
15.06.2020 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.