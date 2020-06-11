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Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:58
kurgus написав:mvi
Вообще-то прелесть в том, что Минобороны внезапно (С) захотело за переподписание своих же укрбудовских договоров с достройщиком киевгорстроем пересмотр этих самых договоров с увеличение % выделяемых Минобороны "за землю" квартир.
И не переподписывает...
Оно всегда хотело и стройки часто останавливались по их инициативе военными и гражданскими прокурорами, но Укрбуд продолжал строить пока Порошенко не проиграл выборы.
А КМБ эти стройки даром не нужны, ему их навязали и он не против что есть такое МО.
Все довольны кроме лохов-покупателей
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:25
reclmap898 написав:
Укрбуд-девелопмент частная строительная компания которая к государстаенному укрбуду не имеет отношения,инвесторам раз они на свой страх проинвестировали деньги нужно идти митинговать под офис Базерт
-Девелопмент (учредитель Укрбуд-девелопмент),а не спихивать свои проблеми на государство
Какие они инвесторы?.Обычные покупатели квартир.Инвестор здесь тот который строит-не достроит
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:35
limo написав: reclmap898 написав:
Укрбуд-девелопмент частная строительная компания которая к государстаенному укрбуду не имеет отношения,инвесторам раз они на свой страх проинвестировали деньги нужно идти митинговать под офис Базерт
-Девелопмент (учредитель Укрбуд-девелопмент),а не спихивать свои проблеми на государство
Какие они инвесторы?.Обычные покупатели квартир.Инвестор здесь тот который строит-не достроит
По закону они инвесторы, а не покупатели, т.е. лохи которые перечисляют деньги не укрбуду, а какой-то прокладке и не обладают никакими правами кроме выплачивать бабло застройщику
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:56
limo написав: reclmap898 написав:
Укрбуд-девелопмент частная строительная компания которая к государстаенному укрбуду не имеет отношения,инвесторам раз они на свой страх проинвестировали деньги нужно идти митинговать под офис Базерт
-Девелопмент (учредитель Укрбуд-девелопмент),а не спихивать свои проблеми на государство
Какие они инвесторы?.Обычные покупатели квартир.Инвестор здесь тот который строит-не достроит
Это, детки, называется внутренние инвестиции. В экономдеятельность, именуемую "жилищное строительство". В отличие от покупки готового продукта этой деятельности - дома или квартиры.
Еще одна прелесть этого дела, что діючий президент торжественно и шумно клялся живот положить за инвесторов в экономику Украины.
Как інвесторів взагалі так и отдельным выступлением - инвесторов Укрбуда.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:00
А ці "інвестори" договір читали взагалі то? Я от прочитав і вирішив не вкладати.
Бо за договором, компанія, яка отримує гроші, зобов'язана лише передати їх тій конторі, яка "будує". Якщо та "контора" нічого не будує, то компанія, яка отримала гроші, лише буде судитись на боці інвестора. Все!!! Жодних інших зобов'язань в компанії, яка отримала ваші гроші, немає!!!
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:03
shapo написав:
Какие они инвесторы?.Обычные покупатели квартир.Инвестор здесь тот который строит-не достроит
По закону они инвесторы, а не покупатели, т.е. лохи которые перечисляют деньги не укрбуду, а какой-то прокладке и не обладают никакими правами кроме выплачивать бабло застройщику[/quote]
Так это обман доверчивого пересичного.А где же тогда государство с надзором и регуляциями.Кто дает право на жизнь "прокладке"?
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limo
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