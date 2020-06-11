Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...
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kurgus написав:mvi Вообще-то прелесть в том, что Минобороны внезапно (С) захотело за переподписание своих же укрбудовских договоров с достройщиком киевгорстроем пересмотр этих самых договоров с увеличение % выделяемых Минобороны "за землю" квартир. И не переподписывает...
Оно всегда хотело и стройки часто останавливались по их инициативе военными и гражданскими прокурорами, но Укрбуд продолжал строить пока Порошенко не проиграл выборы. А КМБ эти стройки даром не нужны, ему их навязали и он не против что есть такое МО. Все довольны кроме лохов-покупателей
reclmap898 написав:Укрбуд-девелопмент частная строительная компания которая к государстаенному укрбуду не имеет отношения,инвесторам раз они на свой страх проинвестировали деньги нужно идти митинговать под офис Базерт -Девелопмент (учредитель Укрбуд-девелопмент),а не спихивать свои проблеми на государство
Какие они инвесторы?.Обычные покупатели квартир.Инвестор здесь тот который строит-не достроит
reclmap898 написав:Укрбуд-девелопмент частная строительная компания которая к государстаенному укрбуду не имеет отношения,инвесторам раз они на свой страх проинвестировали деньги нужно идти митинговать под офис Базерт -Девелопмент (учредитель Укрбуд-девелопмент),а не спихивать свои проблеми на государство
Какие они инвесторы?.Обычные покупатели квартир.Инвестор здесь тот который строит-не достроит
По закону они инвесторы, а не покупатели, т.е. лохи которые перечисляют деньги не укрбуду, а какой-то прокладке и не обладают никакими правами кроме выплачивать бабло застройщику
reclmap898 написав:Укрбуд-девелопмент частная строительная компания которая к государстаенному укрбуду не имеет отношения,инвесторам раз они на свой страх проинвестировали деньги нужно идти митинговать под офис Базерт -Девелопмент (учредитель Укрбуд-девелопмент),а не спихивать свои проблеми на государство
Какие они инвесторы?.Обычные покупатели квартир.Инвестор здесь тот который строит-не достроит
Это, детки, называется внутренние инвестиции. В экономдеятельность, именуемую "жилищное строительство". В отличие от покупки готового продукта этой деятельности - дома или квартиры.
Еще одна прелесть этого дела, что діючий президент торжественно и шумно клялся живот положить за инвесторов в экономику Украины. Как інвесторів взагалі так и отдельным выступлением - инвесторов Укрбуда.
А ці "інвестори" договір читали взагалі то? Я от прочитав і вирішив не вкладати. Бо за договором, компанія, яка отримує гроші, зобов'язана лише передати їх тій конторі, яка "будує". Якщо та "контора" нічого не будує, то компанія, яка отримала гроші, лише буде судитись на боці інвестора. Все!!! Жодних інших зобов'язань в компанії, яка отримала ваші гроші, немає!!!
Шкода, що в Україні повно людей, яким все одно до чужих проблем, але ще є і такі, як "тролі", які радіють що хтось потрапив у скрутну ситуацію, і вони з "здивуванням" скаржаться, що хтось хоче за їх кровно зароблені гроші вирішити свої проблеми. Так до вашого відома, ніхто не хотів грати в лотерею, ціна за метр була не менше ціни в інших забудовників, а часом і вище, всюди була реклама об'єктів від державної будівельної корпорації «Укрбуд», відповідальні особи прекрасно знали про можливі схеми, які могли бути використані для виведення коштів, але нічого не робили для регулювання і запобігання таких ситуацій. А оскільки інвестори (покупці) такі ж громадяни України, так само сплачують податки, тож вони мають право вимагати вирішення даної ситуації за сприяння держави і вищими посадовими особами. У відповіді на петицію до президента України "Звернення iнвесторiв щодо блокування відновлення будівництва ЖК “Укрбуд”, яка зібрала понад 25 000 підписів, президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ чітко визначив роль держави по даному питанню - "усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єктів Української державної будівельної корпорації «Укрбуд»". (https://petition.president.gov.ua/petition/93638)
reclmap898 написав:Укрбуд-девелопмент частная строительная компания которая к государстаенному укрбуду не имеет отношения,инвесторам раз они на свой страх проинвестировали деньги нужно идти митинговать под офис Базерт -Девелопмент (учредитель Укрбуд-девелопмент),а не спихивать свои проблеми на государство
Какие они инвесторы?.Обычные покупатели квартир.Инвестор здесь тот который строит-не достроит
Это, детки, называется внутренние инвестиции. В экономдеятельность, именуемую "жилищное строительство". В отличие от покупки готового продукта этой деятельности - дома или квартиры.
Еще одна прелесть этого дела, что діючий президент торжественно и шумно клялся живот положить за инвесторов в экономику Украины. Как інвесторів взагалі так и отдельным выступлением - инвесторов Укрбуда.
А если ,к примеру,я торт в кулинарии закажу оплатив заказ предварительно,так тоже стану инвестором в экономдеятельность пищевиков?Потом мне скажут " ну и лох же ты,думать надо было иди отсюда,все -нема маргарину" В чем там инвестиции ?все подсчитано,конкретная квартира оплачена,возможна скидка за счет ненадобности брать кредит для инвестора-застройщика и гарантированная продажа опять-таки. Они же не в компанию вкладываются за гешефт.Они товар покупают на условиях,готовый он или не готовый-без разницы.Конечно ,с точки зрения кидал этих несчастных выгодно определять как инвесторов(о,так это у вас неудачная инвестиция ).