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Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду
прийшли до Зеленського...

Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:28

  shapo написав:
  limo написав:Так это обман доверчивого пересичного.А где же тогда государство с надзором и регуляциями.Кто дает право на жизнь "прокладке"?


Законодательство которое пролоббировали власть и деньги имущие чтобы стричь лохов.
А они что, будут за свои строить или в банке возьмут под такие проценты???


Ну если стричь.. Во вАлки.Как страшно жить,чувствуешь себя красной шапочкой в диком лесу.Поймают-съедят,нет сначала снасильничают.
limo
 
Повідомлень: 30
З нами з: 03.04.20
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