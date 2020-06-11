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Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:28
shapo написав: limo написав:
Так это обман доверчивого пересичного.А где же тогда государство с надзором и регуляциями.Кто дает право на жизнь "прокладке"?
Законодательство которое пролоббировали власть и деньги имущие чтобы стричь лохов.
А они что, будут за свои строить или в банке возьмут под такие проценты???
Ну если стричь.. Во вАлки.Как страшно жить,чувствуешь себя красной шапочкой в диком лесу.Поймают-съедят,нет сначала снасильничают.
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limo
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