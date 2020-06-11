Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...

Додано: Вів 16 чер, 2020 14:15

grossukraine написав: Шкода, що в Україні повно людей, яким все одно до чужих проблем, але ще є і такі, як "тролі", які радіють що хтось потрапив у скрутну ситуацію, і вони з "здивуванням" скаржаться, що хтось хоче за їх кровно зароблені гроші вирішити свої проблеми. Так до вашого відома, ніхто не хотів грати в лотерею, ціна за метр була не менше ціни в інших забудовників, а часом і вище, всюди була реклама об'єктів від державної будівельної корпорації «Укрбуд», відповідальні особи прекрасно знали про можливі схеми, які могли бути використані для виведення коштів, але нічого не робили для регулювання і запобігання таких ситуацій. А оскільки інвестори (покупці) такі ж громадяни України, так само сплачують податки, тож вони мають право вимагати вирішення даної ситуації за сприяння держави і вищими посадовими особами.

У відповіді на петицію до президента України "Звернення iнвесторiв щодо блокування відновлення будівництва ЖК “Укрбуд”, яка зібрала понад 25 000 підписів, президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ чітко визначив роль держави по даному питанню - "усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єктів Української державної будівельної корпорації «Укрбуд»". ( https://petition.president.gov.ua/petition/93638 ) Шкода, що в Україні повно людей, яким все одно до чужих проблем, але ще є і такі, як "тролі", які радіють що хтось потрапив у скрутну ситуацію, і вони з "здивуванням" скаржаться, що хтось хоче за їх кровно зароблені гроші вирішити свої проблеми. Так до вашого відома, ніхто не хотів грати в лотерею, ціна за метр була не менше ціни в інших забудовників, а часом і вище, всюди була реклама об'єктів від державної будівельної корпорації «Укрбуд», відповідальні особи прекрасно знали про можливі схеми, які могли бути використані для виведення коштів, але нічого не робили для регулювання і запобігання таких ситуацій. А оскільки інвестори (покупці) такі ж громадяни України, так само сплачують податки, тож вони мають право вимагати вирішення даної ситуації за сприяння держави і вищими посадовими особами.У відповіді на петицію до президента України "Звернення iнвесторiв щодо блокування відновлення будівництва ЖК “Укрбуд”, яка зібрала понад 25 000 підписів, президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ чітко визначив роль держави по даному питанню - "усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єктів". (

Людей дійсно шкода, багато з них дійсно не розумів в чому була підстава. Микитась в свій час прийшов на заміну Войцеховському. Багато об'єктів Укрбуду будувалися з порушеннями, а по багатьох проходили судові слухання. Коли я приходив в Укрбуд цікавитися їх нерухомістю (вже побудованою нерухомістю), нені менеджер прямо сказала що не факт що мені не доведеться відстоювати права на нерухомість в судах. По ціні трьохкімнатної квартири Укрбуду можна було на ринку купити двохкімнатну в менш ризикового забудовника.На даний час в Києві є ще один проблемний забудовних - це Аркада. Але якщо Укрбуд - ризикова будівельна компанія з ознаками піраміди, то Аркада - просто жертва рішень депутатів Київради. На даний момент ні Укрбуд ні Аркада не здатні завершити будівництво власних об'єктів.Як думаєте хто і за які кошти повинен добудувати ці об'єкти? Бюджет країни зараз напівпорожній.На мою думку повинно було статися наступне:1) Держава повинна була посприяти в тому щоб кожен недобудований об'єкт став власністю інвесторів, які в нього вклали кошти.2) Держава повинна була стягнути кошти із компанії Укрбуд (якщо такі були) та її підрядників. Кошти віддати інвесторам.3) Інвестори повинні самі знайти компанію, яка добудує будинки (скоріш за все з доплатою).