Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
reclmap898 Вот официальный ответ министра обороны А.Тарана. Здесь ясно написано, Украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд". Прежде чем писать чушь в постах и набрасывать на вентилятор, подумайте как вы будете выглядеть перед людьми, кто в теме. Есть другие документы, где указывается, что Укрбуд государственная корпорация. Также и по другим вопросам, которые здесь озвучиваются, полная некомпетентность. Не засоряйте своими глупыми домыслами, мыслями форум. Не знаете - сидите молча.
nyckatejib написав:reclmap898 Вот официальный ответ министра обороны А.Тарана. Здесь ясно написано, Украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд". Прежде чем писать чушь в постах и набрасывать на вентилятор, подумайте как вы будете выглядеть перед людьми, кто в теме. Есть другие документы, где указывается, что Укрбуд государственная корпорация. Также и по другим вопросам, которые здесь озвучиваются, полная некомпетентность. Не засоряйте своими глупыми домыслами, мыслями форум. Не знаете - сидите молча.
Можете приложить скан инвестиционного договора с названием компании с которой этот договор заключен? Кто-то из инвесторов заключал договор с государственной компанией? Название "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ "УБД")" немного оличается от того названия, которое в письме?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
grossukraine написав:Шкода, що в Україні повно людей, яким все одно до чужих проблем, але ще є і такі, як "тролі", які радіють що хтось потрапив у скрутну ситуацію, і вони з "здивуванням" скаржаться, що хтось хоче за їх кровно зароблені гроші вирішити свої проблеми. Так до вашого відома, ніхто не хотів грати в лотерею, ціна за метр була не менше ціни в інших забудовників, а часом і вище, всюди була реклама об'єктів від державної будівельної корпорації «Укрбуд», відповідальні особи прекрасно знали про можливі схеми, які могли бути використані для виведення коштів, але нічого не робили для регулювання і запобігання таких ситуацій. А оскільки інвестори (покупці) такі ж громадяни України, так само сплачують податки, тож вони мають право вимагати вирішення даної ситуації за сприяння держави і вищими посадовими особами. У відповіді на петицію до президента України "Звернення iнвесторiв щодо блокування відновлення будівництва ЖК “Укрбуд”, яка зібрала понад 25 000 підписів, президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ чітко визначив роль держави по даному питанню - "усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єктів Української державної будівельної корпорації «Укрбуд»". (https://petition.president.gov.ua/petition/93638)
Людей дійсно шкода, багато з них дійсно не розумів в чому була підстава. Микитась в свій час прийшов на заміну Войцеховському. Багато об'єктів Укрбуду будувалися з порушеннями, а по багатьох проходили судові слухання. Коли я приходив в Укрбуд цікавитися їх нерухомістю (вже побудованою нерухомістю), нені менеджер прямо сказала що не факт що мені не доведеться відстоювати права на нерухомість в судах. По ціні трьохкімнатної квартири Укрбуду можна було на ринку купити двохкімнатну в менш ризикового забудовника. На даний час в Києві є ще один проблемний забудовних - це Аркада. Але якщо Укрбуд - ризикова будівельна компанія з ознаками піраміди, то Аркада - просто жертва рішень депутатів Київради. На даний момент ні Укрбуд ні Аркада не здатні завершити будівництво власних об'єктів. Як думаєте хто і за які кошти повинен добудувати ці об'єкти? Бюджет країни зараз напівпорожній. На мою думку повинно було статися наступне: 1) Держава повинна була посприяти в тому щоб кожен недобудований об'єкт став власністю інвесторів, які в нього вклали кошти. 2) Держава повинна була стягнути кошти із компанії Укрбуд (якщо такі були) та її підрядників. Кошти віддати інвесторам. 3) Інвестори повинні самі знайти компанію, яка добудує будинки (скоріш за все з доплатою).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:На мою думку повинно було статися наступне: 1) Держава повинна була посприяти в тому щоб кожен недобудований об'єкт став власністю інвесторів, які в нього вклали кошти. 2) Держава повинна була стягнути кошти із компанії Укрбуд (якщо такі були) та її підрядників. Кошти віддати інвесторам. 3) Інвестори повинні самі знайти компанію, яка добудує будинки (скоріш за все з доплатою).
1) Это как, каждому его недостроенную квартиру? 2) И сколько и, главное, с кого государство будет снимать? Ведь Укрбуд состоит из нескольких заказчиков и нескольких подрядчиков, а деньги лохи-инвестора вообще перечисляли третьим. Кто будет устанавливать движение денег от лоха-инвестора конечному бенефициару и подсчитывать сколько их пошло в строительство, а сколько в машины и часы Микитася, Майбороды, братьев Якусевичей, Бородавке и пр.? 3)Ну нашли. А дальше что? Свою службу заказчика сформируют с рук. проекта, сметчиками, технадзором и пр.?
cannabis_ua написав:На мою думку повинно було статися наступне: 1) Держава повинна була посприяти в тому щоб кожен недобудований об'єкт став власністю інвесторів, які в нього вклали кошти. 2) Держава повинна була стягнути кошти із компанії Укрбуд (якщо такі були) та її підрядників. Кошти віддати інвесторам. 3) Інвестори повинні самі знайти компанію, яка добудує будинки (скоріш за все з доплатою).
shapo написав:2) И сколько и, главное, с кого государство будет снимать? Ведь Укрбуд состоит из нескольких заказчиков и нескольких подрядчиков, а деньги лохи-инвестора вообще перечисляли третьим. Кто будет устанавливать движение денег от лоха-инвестора конечному бенефициару и подсчитывать сколько их пошло в строительство, а сколько в машины и часы Микитася, Майбороды, братьев Якусевичей, Бородавке и пр.?
shapo написав:3)Ну нашли. А дальше что? Свою службу заказчика сформируют с рук. проекта, сметчиками, технадзором и пр.?
Сами наняли тот же Киевгорстрой, Интергалбуд... В чем проблема?
При такой схеме инвесторы попадают на дополнительные деньги. Можно конечно обещать достроить (теоретически некоторые объекты по которым достаточно средств и достроят, там недостроев более 20 объектов) но я слабо верю что для всех недостоев Укрбуда это возможно. Сейчас готовимся до самого сильного кризиза в истории независимости Украины.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua Чего вы придумываете решения. Уже все придумано и предложено. Объекты Укрбуд переданы КГС. Если МО перестанет заниматься вымогательством, увеличением % от закрепленного в договоре, то деньги, КГС возьмет в кредит для старта замороженных объектов. КГС провел аудит по всем объектам и заявил, что как минимум при достройке всех объектов они выйдут в нуль. По факту, скорее всего, КГС будет в плюсе.
cannabis_ua написав:На мою думку повинно було статися наступне: 1) Держава повинна була посприяти в тому щоб кожен недобудований об'єкт став власністю інвесторів, які в нього вклали кошти. 2) Держава повинна була стягнути кошти із компанії Укрбуд (якщо такі були) та її підрядників. Кошти віддати інвесторам. 3) Інвестори повинні самі знайти компанію, яка добудує будинки (скоріш за все з доплатою).
shapo написав:2) И сколько и, главное, с кого государство будет снимать? Ведь Укрбуд состоит из нескольких заказчиков и нескольких подрядчиков, а деньги лохи-инвестора вообще перечисляли третьим. Кто будет устанавливать движение денег от лоха-инвестора конечному бенефициару и подсчитывать сколько их пошло в строительство, а сколько в машины и часы Микитася, Майбороды, братьев Якусевичей, Бородавке и пр.?
shapo написав:3)Ну нашли. А дальше что? Свою службу заказчика сформируют с рук. проекта, сметчиками, технадзором и пр.?
Сами наняли тот же Киевгорстрой, Интергалбуд... В чем проблема?
При такой схеме инвесторы попадают на дополнительные деньги. Можно конечно обещать достроить (теоретически некоторые объекты по которым достаточно средств и достроят, там недостроев более 20 объектов) но я слабо верю что для всех недостоев Укрбуда это возможно. Сейчас готовимся до самого сильного кризиза в истории независимости Украины.
1) Не понял что они достраивали,благоустройство или что-то посерьезнее? ЖСК и МЖК были при СССР, но качество там оставляло желать лучшего 2) Я же вас спрашивал к какому юрлицу будут предъявлять иски, к которому деньги отдавали или к 2-м десяткам организаций входивших в Укрбуддевелопмент и Укрбудинвест? Тем более что контора в которую терпилы несли деньги давно их спустил, а взять с неё кроме мизерного уставного фонда нечего 3)Если бы КГС хотел достраивать то давно бы этим занялся а не рассказывал что ему мешает. Интергалбул отпадает по двум причинам:1)его уже Майборода сватал на достройку но Микитась эту сделку поломал 2) Интергал сам в не лучшем виде, может повторить судьбу Укрбуда