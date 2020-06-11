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Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду
прийшли до Зеленського...

Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:28

  shapo написав:
  limo написав:Так это обман доверчивого пересичного.А где же тогда государство с надзором и регуляциями.Кто дает право на жизнь "прокладке"?


Законодательство которое пролоббировали власть и деньги имущие чтобы стричь лохов.
А они что, будут за свои строить или в банке возьмут под такие проценты???


Ну если стричь.. Во вАлки.Как страшно жить,чувствуешь себя красной шапочкой в диком лесу.Поймают-съедят,нет сначала снасильничают.
limo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:54

reclmap898
Вот официальный ответ министра обороны А.Тарана. Здесь ясно написано, Украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд". Прежде чем писать чушь в постах и набрасывать на вентилятор, подумайте как вы будете выглядеть перед людьми, кто в теме. Есть другие документы, где указывается, что Укрбуд государственная корпорация. Также и по другим вопросам, которые здесь озвучиваются, полная некомпетентность. Не засоряйте своими глупыми домыслами, мыслями форум. Не знаете - сидите молча.Зображення
nyckatejib
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:46

  nyckatejib написав:reclmap898
Вот официальный ответ министра обороны А.Тарана. Здесь ясно написано, Украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд". Прежде чем писать чушь в постах и набрасывать на вентилятор, подумайте как вы будете выглядеть перед людьми, кто в теме. Есть другие документы, где указывается, что Укрбуд государственная корпорация. Также и по другим вопросам, которые здесь озвучиваются, полная некомпетентность. Не засоряйте своими глупыми домыслами, мыслями форум. Не знаете - сидите молча.Зображення

Можете приложить скан инвестиционного договора с названием компании с которой этот договор заключен? Кто-то из инвесторов заключал договор с государственной компанией? Название "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ "УБД")" немного оличается от того названия, которое в письме?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:15

  grossukraine написав:Шкода, що в Україні повно людей, яким все одно до чужих проблем, але ще є і такі, як "тролі", які радіють що хтось потрапив у скрутну ситуацію, і вони з "здивуванням" скаржаться, що хтось хоче за їх кровно зароблені гроші вирішити свої проблеми. Так до вашого відома, ніхто не хотів грати в лотерею, ціна за метр була не менше ціни в інших забудовників, а часом і вище, всюди була реклама об'єктів від державної будівельної корпорації «Укрбуд», відповідальні особи прекрасно знали про можливі схеми, які могли бути використані для виведення коштів, але нічого не робили для регулювання і запобігання таких ситуацій. А оскільки інвестори (покупці) такі ж громадяни України, так само сплачують податки, тож вони мають право вимагати вирішення даної ситуації за сприяння держави і вищими посадовими особами.
У відповіді на петицію до президента України "Звернення iнвесторiв щодо блокування відновлення будівництва ЖК “Укрбуд”, яка зібрала понад 25 000 підписів, президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ чітко визначив роль держави по даному питанню - "усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єктів Української державної будівельної корпорації «Укрбуд»". (https://petition.president.gov.ua/petition/93638)

Людей дійсно шкода, багато з них дійсно не розумів в чому була підстава. Микитась в свій час прийшов на заміну Войцеховському. Багато об'єктів Укрбуду будувалися з порушеннями, а по багатьох проходили судові слухання. Коли я приходив в Укрбуд цікавитися їх нерухомістю (вже побудованою нерухомістю), нені менеджер прямо сказала що не факт що мені не доведеться відстоювати права на нерухомість в судах. По ціні трьохкімнатної квартири Укрбуду можна було на ринку купити двохкімнатну в менш ризикового забудовника.
На даний час в Києві є ще один проблемний забудовних - це Аркада. Але якщо Укрбуд - ризикова будівельна компанія з ознаками піраміди, то Аркада - просто жертва рішень депутатів Київради. На даний момент ні Укрбуд ні Аркада не здатні завершити будівництво власних об'єктів.
Як думаєте хто і за які кошти повинен добудувати ці об'єкти? Бюджет країни зараз напівпорожній.
На мою думку повинно було статися наступне:
1) Держава повинна була посприяти в тому щоб кожен недобудований об'єкт став власністю інвесторів, які в нього вклали кошти.
2) Держава повинна була стягнути кошти із компанії Укрбуд (якщо такі були) та її підрядників. Кошти віддати інвесторам.
3) Інвестори повинні самі знайти компанію, яка добудує будинки (скоріш за все з доплатою).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:59

  cannabis_ua написав:На мою думку повинно було статися наступне:
1) Держава повинна була посприяти в тому щоб кожен недобудований об'єкт став власністю інвесторів, які в нього вклали кошти.
2) Держава повинна була стягнути кошти із компанії Укрбуд (якщо такі були) та її підрядників. Кошти віддати інвесторам.
3) Інвестори повинні самі знайти компанію, яка добудує будинки (скоріш за все з доплатою).


1) Это как, каждому его недостроенную квартиру?
2) И сколько и, главное, с кого государство будет снимать? Ведь Укрбуд состоит из нескольких заказчиков и нескольких подрядчиков, а деньги лохи-инвестора вообще перечисляли третьим. Кто будет устанавливать движение денег от лоха-инвестора конечному бенефициару и подсчитывать сколько их пошло в строительство, а сколько в машины и часы Микитася, Майбороды, братьев Якусевичей, Бородавке и пр.?
3)Ну нашли. А дальше что? Свою службу заказчика сформируют с рук. проекта, сметчиками, технадзором и пр.?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:24

  shapo написав:
  cannabis_ua написав:На мою думку повинно було статися наступне:
1) Держава повинна була посприяти в тому щоб кожен недобудований об'єкт став власністю інвесторів, які в нього вклали кошти.
2) Держава повинна була стягнути кошти із компанії Укрбуд (якщо такі були) та її підрядників. Кошти віддати інвесторам.
3) Інвестори повинні самі знайти компанію, яка добудує будинки (скоріш за все з доплатою).


1) Это как, каждому его недостроенную квартиру?

Да. Долю в недостроенном объекте.
https://stroyobzor.ua/news/investory-sa ... ievom.html
  shapo написав:2) И сколько и, главное, с кого государство будет снимать? Ведь Укрбуд состоит из нескольких заказчиков и нескольких подрядчиков, а деньги лохи-инвестора вообще перечисляли третьим. Кто будет устанавливать движение денег от лоха-инвестора конечному бенефициару и подсчитывать сколько их пошло в строительство, а сколько в машины и часы Микитася, Майбороды, братьев Якусевичей, Бородавке и пр.?

Государством законодательно урегулирована процедура банкротства юрлица. Зачем придумывать велосипед?
  shapo написав:3)Ну нашли. А дальше что? Свою службу заказчика сформируют с рук. проекта, сметчиками, технадзором и пр.?

Сами наняли тот же Киевгорстрой, Интергалбуд... В чем проблема?

При такой схеме инвесторы попадают на дополнительные деньги.
Можно конечно обещать достроить (теоретически некоторые объекты по которым достаточно средств и достроят, там недостроев более 20 объектов) но я слабо верю что для всех недостоев Укрбуда это возможно.
Сейчас готовимся до самого сильного кризиза в истории независимости Украины.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:29

cannabis_ua Чего вы придумываете решения. Уже все придумано и предложено. Объекты Укрбуд переданы КГС. Если МО перестанет заниматься вымогательством, увеличением % от закрепленного в договоре, то деньги, КГС возьмет в кредит для старта замороженных объектов. КГС провел аудит по всем объектам и заявил, что как минимум при достройке всех объектов они выйдут в нуль. По факту, скорее всего, КГС будет в плюсе.
nyckatejib
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:57

  cannabis_ua написав:
  shapo написав:
  cannabis_ua написав:На мою думку повинно було статися наступне:
1) Держава повинна була посприяти в тому щоб кожен недобудований об'єкт став власністю інвесторів, які в нього вклали кошти.
2) Держава повинна була стягнути кошти із компанії Укрбуд (якщо такі були) та її підрядників. Кошти віддати інвесторам.
3) Інвестори повинні самі знайти компанію, яка добудує будинки (скоріш за все з доплатою).


1) Это как, каждому его недостроенную квартиру?

Да. Долю в недостроенном объекте.
https://stroyobzor.ua/news/investory-sa ... ievom.html
  shapo написав:2) И сколько и, главное, с кого государство будет снимать? Ведь Укрбуд состоит из нескольких заказчиков и нескольких подрядчиков, а деньги лохи-инвестора вообще перечисляли третьим. Кто будет устанавливать движение денег от лоха-инвестора конечному бенефициару и подсчитывать сколько их пошло в строительство, а сколько в машины и часы Микитася, Майбороды, братьев Якусевичей, Бородавке и пр.?

Государством законодательно урегулирована процедура банкротства юрлица. Зачем придумывать велосипед?
  shapo написав:3)Ну нашли. А дальше что? Свою службу заказчика сформируют с рук. проекта, сметчиками, технадзором и пр.?

Сами наняли тот же Киевгорстрой, Интергалбуд... В чем проблема?

При такой схеме инвесторы попадают на дополнительные деньги.
Можно конечно обещать достроить (теоретически некоторые объекты по которым достаточно средств и достроят, там недостроев более 20 объектов) но я слабо верю что для всех недостоев Укрбуда это возможно.
Сейчас готовимся до самого сильного кризиза в истории независимости Украины.

1) Не понял что они достраивали,благоустройство или что-то посерьезнее? ЖСК и МЖК были при СССР, но качество там оставляло желать лучшего
2) Я же вас спрашивал к какому юрлицу будут предъявлять иски, к которому деньги отдавали или к 2-м десяткам организаций входивших в Укрбуддевелопмент и Укрбудинвест? Тем более что контора в которую терпилы несли деньги давно их спустил, а взять с неё кроме мизерного уставного фонда нечего
3)Если бы КГС хотел достраивать то давно бы этим занялся а не рассказывал что ему мешает. Интергалбул отпадает по двум причинам:1)его уже Майборода сватал на достройку но Микитась эту сделку поломал 2) Интергал сам в не лучшем виде, может повторить судьбу Укрбуда
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:59

  nyckatejib написав:КГС провел аудит по всем объектам и заявил, что как минимум при достройке всех объектов они выйдут в нуль. По факту, скорее всего, КГС будет в плюсе.

Где и когда было такое заявление?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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shapo Была пресс-конференция Кушнира. Все есть в Ютубе
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