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Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:06
nyckatejib написав:shapo
Была пресс-конференция Кушнира. Все есть в Ютубе
Ссылочкой поделитесь, а то он много чего за полгода заявлял?
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:10
shapo написав:
3)Если бы КГС хотел достраивать то давно бы этим занялся а не рассказывал что ему мешает. Интергалбул отпадает по двум причинам:1)его уже Майборода сватал на достройку но Микитась эту сделку поломал 2) Интергал сам в не лучшем виде, может повторить судьбу Укрбуда
КГС приостановил прем объектов в связи с наездом МО, которое до последнего момента выбивало больший процент. Когда было принято решение принять объекты Укрбуд КГСтроем, были договоренности, все объекты и на старых условиях. МО начал опять штормить КГС на увеличение процентов, на что КГС сказал: только старые условия или я оставляю эту затею с достройкой.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:19
shapo Ссылки не архивирую. Мне это не нужно. Также в эту же тему, инициативной группе инвесторов Укрбуд была предоставлена информация по финансовому балансу по всем объектам. Этот файл, тоже не сохранял. Так что можете верить либо на слово, либо не верить.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:50
nyckatejib написав:shapo
Ссылки не архивирую. Мне это не нужно. Также в эту же тему, инициативной группе инвесторов Укрбуд была предоставлена информация по финансовому балансу по всем объектам. Этот файл, тоже не сохранял. Так что можете верить либо на слово, либо не верить.
Сами верите что у кого-то был финансовый баланс по всем объектам с учётом недоделок если многие проекты были недоделаны, некоторые проекты менялись по ходу, так что оценить объем того что нужно достроить наверняка у самого Укрбуда не было?
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:51
nyckatejib написав: shapo написав:
3)Если бы КГС хотел достраивать то давно бы этим занялся а не рассказывал что ему мешает. Интергалбул отпадает по двум причинам:1)его уже Майборода сватал на достройку но Микитась эту сделку поломал 2) Интергал сам в не лучшем виде, может повторить судьбу Укрбуда
КГС приостановил прем объектов в связи с наездом МО, которое до последнего момента выбивало больший процент. Когда было принято решение принять объекты Укрбуд КГСтроем, были договоренности, все объекты и на старых условиях. МО начал опять штормить КГС на увеличение процентов, на что КГС сказал: только старые условия или я оставляю эту затею с достройкой.
Что, вот так по всем объектам МО предъявил хотелки или только по нескольким, а остановили все
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:57
shapo написав: nyckatejib написав: shapo написав:
3)Если бы КГС хотел достраивать то давно бы этим занялся а не рассказывал что ему мешает. Интергалбул отпадает по двум причинам:1)его уже Майборода сватал на достройку но Микитась эту сделку поломал 2) Интергал сам в не лучшем виде, может повторить судьбу Укрбуда
КГС приостановил прем объектов в связи с наездом МО, которое до последнего момента выбивало больший процент. Когда было принято решение принять объекты Укрбуд КГСтроем, были договоренности, все объекты и на старых условиях. МО начал опять штормить КГС на увеличение процентов, на что КГС сказал: только старые условия или я оставляю эту затею с достройкой.
Что, вот так по всем объектам МО предъявил хотелки или только по нескольким, а остановили все
Вот какой смысл толочь воду в ступе. Вся информация есть в интернете.
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nyckatejib
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