Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...

shapo написав:

1) Не понял что они достраивали,благоустройство или что-то посерьезнее? ЖСК и МЖК были при СССР, но качество там оставляло желать лучшего2) Я же вас спрашивал к какому юрлицу будут предъявлять иски, к которому деньги отдавали или к 2-м десяткам организаций входивших в Укрбуддевелопмент и Укрбудинвест? Тем более что контора в которую терпилы несли деньги давно их спустил, а взять с неё кроме мизерного уставного фонда нечего3)Если бы КГС хотел достраивать то давно бы этим занялся а не рассказывал что ему мешает. Интергалбул отпадает по двум причинам:1)его уже Майборода сватал на достройку но Микитась эту сделку поломал 2) Интергал сам в не лучшем виде, может повторить судьбу Укрбуда