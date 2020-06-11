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Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського...
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:06
nyckatejib написав:shapo
Была пресс-конференция Кушнира. Все есть в Ютубе
Ссылочкой поделитесь, а то он много чего за полгода заявлял?
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:10
shapo написав:
3)Если бы КГС хотел достраивать то давно бы этим занялся а не рассказывал что ему мешает. Интергалбул отпадает по двум причинам:1)его уже Майборода сватал на достройку но Микитась эту сделку поломал 2) Интергал сам в не лучшем виде, может повторить судьбу Укрбуда
КГС приостановил прем объектов в связи с наездом МО, которое до последнего момента выбивало больший процент. Когда было принято решение принять объекты Укрбуд КГСтроем, были договоренности, все объекты и на старых условиях. МО начал опять штормить КГС на увеличение процентов, на что КГС сказал: только старые условия или я оставляю эту затею с достройкой.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:19
shapo Ссылки не архивирую. Мне это не нужно. Также в эту же тему, инициативной группе инвесторов Укрбуд была предоставлена информация по финансовому балансу по всем объектам. Этот файл, тоже не сохранял. Так что можете верить либо на слово, либо не верить.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:50
nyckatejib написав:shapo
Ссылки не архивирую. Мне это не нужно. Также в эту же тему, инициативной группе инвесторов Укрбуд была предоставлена информация по финансовому балансу по всем объектам. Этот файл, тоже не сохранял. Так что можете верить либо на слово, либо не верить.
Сами верите что у кого-то был финансовый баланс по всем объектам с учётом недоделок если многие проекты были недоделаны, некоторые проекты менялись по ходу, так что оценить объем того что нужно достроить наверняка у самого Укрбуда не было?
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:51
nyckatejib написав: shapo написав:
3)Если бы КГС хотел достраивать то давно бы этим занялся а не рассказывал что ему мешает. Интергалбул отпадает по двум причинам:1)его уже Майборода сватал на достройку но Микитась эту сделку поломал 2) Интергал сам в не лучшем виде, может повторить судьбу Укрбуда
КГС приостановил прем объектов в связи с наездом МО, которое до последнего момента выбивало больший процент. Когда было принято решение принять объекты Укрбуд КГСтроем, были договоренности, все объекты и на старых условиях. МО начал опять штормить КГС на увеличение процентов, на что КГС сказал: только старые условия или я оставляю эту затею с достройкой.
Что, вот так по всем объектам МО предъявил хотелки или только по нескольким, а остановили все
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:57
shapo написав: nyckatejib написав: shapo написав:
3)Если бы КГС хотел достраивать то давно бы этим занялся а не рассказывал что ему мешает. Интергалбул отпадает по двум причинам:1)его уже Майборода сватал на достройку но Микитась эту сделку поломал 2) Интергал сам в не лучшем виде, может повторить судьбу Укрбуда
КГС приостановил прем объектов в связи с наездом МО, которое до последнего момента выбивало больший процент. Когда было принято решение принять объекты Укрбуд КГСтроем, были договоренности, все объекты и на старых условиях. МО начал опять штормить КГС на увеличение процентов, на что КГС сказал: только старые условия или я оставляю эту затею с достройкой.
Что, вот так по всем объектам МО предъявил хотелки или только по нескольким, а остановили все
Вот какой смысл толочь воду в ступе. Вся информация есть в интернете.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 18:18
nyckatejib написав: shapo написав:
Что, вот так по всем объектам МО предъявил хотелки или только по нескольким, а остановили все
Вот какой смысл толочь воду в ступе. Вся информация есть в интернете.
Это только для особенно одаренных
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:46
nyckatejib написав:cannabis_ua
Чего вы придумываете решения. Уже все придумано и предложено. Объекты Укрбуд переданы КГС. Если МО перестанет заниматься вымогательством, увеличением % от закрепленного в договоре, то деньги, КГС возьмет в кредит для старта замороженных объектов. КГС провел аудит по всем объектам и заявил, что как минимум при достройке всех объектов они выйдут в нуль. По факту, скорее всего, КГС будет в плюсе.
А передано что? Просто недостроенные объекты?
За чьи деньги будут достраивать?
Что инвесторы хотят от Президента?
Как идет стройка?
Чего не передали Киевгорстрою недострои Аркады?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:01
shapo написав:
1) Не понял что они достраивали,благоустройство или что-то посерьезнее? ЖСК и МЖК были при СССР, но качество там оставляло желать лучшего
2) Я же вас спрашивал к какому юрлицу будут предъявлять иски, к которому деньги отдавали или к 2-м десяткам организаций входивших в Укрбуддевелопмент и Укрбудинвест? Тем более что контора в которую терпилы несли деньги давно их спустил, а взять с неё кроме мизерного уставного фонда нечего
3)Если бы КГС хотел достраивать то давно бы этим занялся а не рассказывал что ему мешает. Интергалбул отпадает по двум причинам:1)его уже Майборода сватал на достройку но Микитась эту сделку поломал 2) Интергал сам в не лучшем виде, может повторить судьбу Укрбуда
1) Благоустройство как раз не закончили. Достраивали сам дом.
2) К тому юрлицу, с которым заключен договор. А дальше, если остались обязательства у других юрлиц, то и к ним.
3) Сейчас Киевгорстою навязали эти объекты. И у меня большие сомнения что Киевгорстрой выйдет в ноль по стройкам Укрбуда. Что делать с неаконными стройками, вообще загадка.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:06
КГС вообще нужно запретить новые проекты начинать, пусть достроят десятки паркингов, школ и садиков, которые они обещали!
За Позняки,4 Кушнира нужно на нары или поселить его в тех домах.
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