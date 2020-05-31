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Міжбанк: з понеділка ситуація
на ринку почне змінюватися

Міжбанк: з понеділка ситуація на ринку почне змінюватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:43

Міжбанк: з понеділка ситуація на ринку почне змінюватися

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з понеділка ситуація на ринку почне поступово змінюватися.

Дивися повний текст Міжбанк: з понеділка ситуація на ринку почне змінюватися.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:43

Какая интрига?
Выкупят госбанки под рефинансирование.
Напечатают гривны и пустят в оборот.
Можно будет оценить масштабы эмиссии и влияние ее на курс валют.
amorroma_amorroma
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