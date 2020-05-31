Починаючи з понеділка ситуація на ринку почне поступово змінюватися.
Дивися повний текст Міжбанк: з понеділка ситуація на ринку почне змінюватися.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 13:43
Міжбанк: з понеділка ситуація на ринку почне змінюватися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: з понеділка ситуація на ринку почне змінюватися.
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:43
Какая интрига?
Выкупят госбанки под рефинансирование.
Напечатают гривны и пустят в оборот.
Можно будет оценить масштабы эмиссии и влияние ее на курс валют.
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