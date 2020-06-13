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Камери "зловили" авто, що перевищило швидкість 12 разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це патрульна поліція України повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Камери \"зловили\" авто, що перевищило швидкість 12 разів за день (фото)
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Додано: Пон 15 чер, 2020 13:50
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