Про це патрульна поліція України повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Камери \"зловили\" авто, що перевищило швидкість 12 разів за день (фото).
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Додано: Пон 15 чер, 2020 13:50
Камери "зловили" авто, що перевищило швидкість 12 разів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Камери \"зловили\" авто, що перевищило швидкість 12 разів за день (фото).
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