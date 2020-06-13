Про це патрульна поліція України повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Камери \"зловили\" авто, що перевищило швидкість 12 разів за день (фото).
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Додано: Пон 15 чер, 2020 13:50
Камери "зловили" авто, що перевищило швидкість 12 разів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Камери \"зловили\" авто, що перевищило швидкість 12 разів за день (фото).
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:13
Re: Камери
надо сделать штрафы в городе при скорости выше 120- 100тыс. на первый раз за год и миллион во второй
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:38
думаю, что это черезчур. Но 5-10 тысяч гривен при превышении на 50+ км в час (при этом не важно, в городе или за) будет очень заметно даже для самых борзых, так в день можно на на 120,000 наездить.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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