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Камери "зловили" авто, що
перевищило швидкість 12 разів...

Камери "зловили" авто, що перевищило швидкість 12 разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:50

Камери "зловили" авто, що перевищило швидкість 12 разів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це патрульна поліція України повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Камери \"зловили\" авто, що перевищило швидкість 12 разів за день (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:50

так держать, бюджету нужны деньги!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:13

Re: Камери

надо сделать штрафы в городе при скорости выше 120- 100тыс. на первый раз за год и миллион во второй
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:38

  vova3215 написав:надо сделать штрафы в городе при скорости выше 120- 100тыс. на первый раз за год и миллион во второй


думаю, что это черезчур. Но 5-10 тысяч гривен при превышении на 50+ км в час (при этом не важно, в городе или за) будет очень заметно даже для самых борзых, так в день можно на на 120,000 наездить.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:00

Очередная новость ниочем. Сколько штрафов было оплачено?
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 00:33

По закону если не виден фейс, то штраф можно в суде отменить.
Правильно ввести штраф пропорциональный прибыли за месяц. Например 1%, как в Европе.
Зарабатываешь 10к в месяц - платишь 100 грн штрафа, если получил 50 млн, то заплати штраф 500000.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 00:52

  hazanovich_alexey написав:По закону если не виден фейс, то штраф можно в суде отменить.


в нас так ніби не діє - штраф власнику і нехай .. розбирається. може і правильно, нічого машини роздавати направо і наліво.

  hazanovich_alexey написав:Правильно ввести штраф пропорциональный прибыли за месяц. Например 1%, как в Европе.
Зарабатываешь 10к в месяц - платишь 100 грн штрафа, если получил 50 млн, то заплати штраф 500000.


в нас може виявитися що мерсах, бехах, лексусах, рейнджах і т.д. їздять безробітні. то що, з низ нічого не брати? може ще доплатити, як неімущим? :D тому до цього слід би додати "або в залежності від ринкової вартості авто, на якому здійснено порушення" таке теж є в деяких крахнах
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 01:02

  Rainbow написав:так держать, бюджету нужны деньги!


Т.е. вы предлагаете увеличивать аварийность на дорогах?

Нужно не деньги в бюджет собирать (читай сорить деньгами на ветер), а снижать аварийность. Для этого нужно менять инфраструктуру, уменьшая саму возможность возникновения аварийных ситуаций. Проводить разъяснительную работу. Штраф должен быть последним аргументом, когда другие не работают и человек преднамеренно создает аварийные ситуации.

Если штрафовать за надуманные нарушения, не предпринимая мер по профилактической работе по снижению аварийных ситуаций и повышению уровня понимания правил безаварийного вождения водителями, то это ничего не даст, кроме разве что повышения зарплаты работникам МВД. Аварийность это не снизит.

А правила суть которых сводится к сбору денег, а не снижению аварийности только дискредитируют работу МВД.
Амвросий
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