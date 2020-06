Додано: Пон 15 чер, 2020 15:38

vova3215 написав: надо сделать штрафы в городе при скорости выше 120- 100тыс. на первый раз за год и миллион во второй надо сделать штрафы в городе при скорости выше 120- 100тыс. на первый раз за год и миллион во второй



думаю, что это черезчур. Но 5-10 тысяч гривен при превышении на 50+ км в час (при этом не важно, в городе или за) будет очень заметно даже для самых борзых, так в день можно на на 120,000 наездить. думаю, что это черезчур. Но 5-10 тысяч гривен при превышении на 50+ км в час (при этом не важно, в городе или за) будет очень заметно даже для самых борзых, так в день можно на на 120,000 наездить.

