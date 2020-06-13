Про це патрульна поліція України повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Камери \"зловили\" авто, що перевищило швидкість 12 разів за день (фото).
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Додано: Пон 15 чер, 2020 13:50
Камери "зловили" авто, що перевищило швидкість 12 разів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Камери \"зловили\" авто, що перевищило швидкість 12 разів за день (фото).
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:13
Re: Камери
надо сделать штрафы в городе при скорости выше 120- 100тыс. на первый раз за год и миллион во второй
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:38
думаю, что это черезчур. Но 5-10 тысяч гривен при превышении на 50+ км в час (при этом не важно, в городе или за) будет очень заметно даже для самых борзых, так в день можно на на 120,000 наездить.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:00
Очередная новость ниочем. Сколько штрафов было оплачено?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 15 чер, 2020 19:45
vova3215,
Неплохо бы к оценочной стоимости авто привязать. Все же для студента на корче это может быть и десятка, что бы сходу жизнь не портить, а для Бентайги пару сот тысяч будет ощутимо. Но штрафы надо повышать явно. Дважды по 255 грн. это не штраф для тех кто валит с эскортом по Столичке, скорее доп. затраты сравнимые со стоимостью бензина и ежедневной автомойки.
Додано: Вів 16 чер, 2020 00:33
По закону если не виден фейс, то штраф можно в суде отменить.
Правильно ввести штраф пропорциональный прибыли за месяц. Например 1%, как в Европе.
Зарабатываешь 10к в месяц - платишь 100 грн штрафа, если получил 50 млн, то заплати штраф 500000.
Додано: Вів 16 чер, 2020 00:52
в нас так ніби не діє - штраф власнику і нехай .. розбирається. може і правильно, нічого машини роздавати направо і наліво.
в нас може виявитися що мерсах, бехах, лексусах, рейнджах і т.д. їздять безробітні. то що, з низ нічого не брати? може ще доплатити, як неімущим? тому до цього слід би додати "або в залежності від ринкової вартості авто, на якому здійснено порушення" таке теж є в деяких крахнах
Додано: Вів 16 чер, 2020 01:02
Т.е. вы предлагаете увеличивать аварийность на дорогах?
Нужно не деньги в бюджет собирать (читай сорить деньгами на ветер), а снижать аварийность. Для этого нужно менять инфраструктуру, уменьшая саму возможность возникновения аварийных ситуаций. Проводить разъяснительную работу. Штраф должен быть последним аргументом, когда другие не работают и человек преднамеренно создает аварийные ситуации.
Если штрафовать за надуманные нарушения, не предпринимая мер по профилактической работе по снижению аварийных ситуаций и повышению уровня понимания правил безаварийного вождения водителями, то это ничего не даст, кроме разве что повышения зарплаты работникам МВД. Аварийность это не снизит.
А правила суть которых сводится к сбору денег, а не снижению аварийности только дискредитируют работу МВД.
Додано: Вів 16 чер, 2020 07:39
Re: Камери
В законе нет ни слова о лице.
Даже более того скажу: фотографий убийц на месте убийства обычно никогда не бывает - что не мешает сажать их в тюрьму.
Потому прежде чем делать такие заявления лучше перечитывать закон и убеждать в собственной (не)правоте.
Опять же голословное заявление. В Европе в моде фиксированные суммы штрафов никак не связанные с прибылью. К тому же у физлица прибыли и нет за исключением отдельных форм самозанятости далеко не во всех странах.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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