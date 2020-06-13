Камери "зловили" авто, що перевищило швидкість 12 разів...
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Амвросий Єдині розумні слова! Люди настільки безграмотні , що не розуміють цього! Завдання посадових осіб розвивати інфраструктуру так, щоб зменшувати аварійність (будувати розвязки, на перехрестях встановлювати кола, будувати підземні та надзеині пішоходні переходи та переізди для роверистів). Краіни рухаються у напряму побудови надземних переходів, навіть, для тварин. Зменшення світлофорів і решти перешкод для автомобільного руху, чому?? Перечитайте, що таке "створення аварійноі ситуаціі" - у тому числі гальмування, тобто.. будь-яке несподіване гальмування - це ннбезпека. Тому, у цивілізованих краінах для автомобільного транспорта у межах міста створюють автомобільні шляхи зі швидкістю 100-120 км/год де заборонено роверистам, пішоходам, тракторам та решті повільним клристувачам доріг. Тому там немає світлофорів, переходів і... Аварій. Люди рухаються по місту 1200 км/ год і нема аварій... Цікаво?? І підвищена швидкість не стоіть назаваді безаварійності. Насправді, найбільша кількість аварій у корках - коли рухаються 10 км/год
У таких водителей нужно конфисковывать авто с продажей на аукционе и без права вернуть, а также забирать права на 3-5 лет. Тогда будет порядок на дорогах. Поезжайте в Голландию и посмотрите. Там это отлично работает и все соблюдают ПДД. А наполнение бюджета делают за ремни безопасности и разговоры по телефону за рулем.
Амвросий Согласен с вами что аварийность нужно снижать, безусловно нужны окружные, развязки, разметка, светлофоры, знаки. Но еще нужны штрафы и в таких случаях когда в городе скорость 150+ и 200+ это должны быть адекватные суммы.