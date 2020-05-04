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В Мінсоцполітики працюють
над новими параметрами...

В Мінсоцполітики працюють над новими параметрами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:25

В Мінсоцполітики працюють над новими параметрами...

Пропонуємо до обговорення:
Частина українців зможе виходити на заслужений відпочинок раніше.

Дивися повний текст В Мінсоцполітики працюють над новими параметрами пенсійної системи.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:25

Работают работу, а пользы пенсионерам никакой. В марте всем без исключения должны подымать мин. на 10% , а не подняли. С пенс фонда сделали схемы
bklochok
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:56

  bklochok написав:Работают работу, а пользы пенсионерам никакой. В марте всем без исключения должны подымать мин. на 10% , а не подняли. С пенс фонда сделали схемы

ПФ винтик. Вся страна одна большая схема.
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