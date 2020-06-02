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Вищий антикорупційний суд
виніс перший тюремний вирок

Вищий антикорупційний суд виніс перший тюремний вирок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:18

Вищий антикорупційний суд виніс перший тюремний вирок

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Про це повідомляє Центр протидії корупції в Facebook

Дивися повний текст Вищий антикорупційний суд виніс перший тюремний вирок.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:18

"Випадкових" депутатів і при Янику саджали. При тому рівні корупції, що зараз -- це не результат і не показник.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:56

Это за полтора года работы?....... Так их там самих пора сажать..... за ущерб государству..
svetoch-10
 
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