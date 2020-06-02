Про це повідомляє Центр протидії корупції в Facebook
Дивися повний текст Вищий антикорупційний суд виніс перший тюремний вирок.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:18
Вищий антикорупційний суд виніс перший тюремний вирок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вищий антикорупційний суд виніс перший тюремний вирок.
Додано: Пон 15 чер, 2020 16:18
"Випадкових" депутатів і при Янику саджали. При тому рівні корупції, що зараз -- це не результат і не показник.
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:52
Первый депутат который не смог откупиться) великое достижение!)))))))))))))))
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