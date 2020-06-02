Про це повідомляє Центр протидії корупції в Facebook
Дивися повний текст Вищий антикорупційний суд виніс перший тюремний вирок.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:18
Вищий антикорупційний суд виніс перший тюремний вирок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вищий антикорупційний суд виніс перший тюремний вирок.
Додано: Пон 15 чер, 2020 16:18
"Випадкових" депутатів і при Янику саджали. При тому рівні корупції, що зараз -- це не результат і не показник.
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:52
Первый депутат который не смог откупиться) великое достижение!)))))))))))))))
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:44
Больше чем за пол года 1 мелкий приговор ? Да ну нафиг с такой производительностью. Все эти НАБУ НАПК и т.д. и т.п. не выполняют своих функций, а громкие дела как правило заканчиваются ничем. При нашем уровне коррупции у нас должны не продавать тюрьмы, а в срочном порядке строить новые. Но с такими органами судя по всему коррупционеры весьма комфортно себя чувствуют, даже платные апартаменты у них будут.
Додано: Вів 16 чер, 2020 15:23
За 5 ? тыс. засудили , а в особо крупных размерах в упор не видно . Не печатали бы за такую мелочь .
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