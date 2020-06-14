Проблема боротьби з корупцією в бізнесі набагато глибша, ніж може здаватися.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:01
У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі
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Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі.
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:01
Шановна Юліє, у бізнесі немає корупції, вивчіть законодавство для початку. Корупція є тільки в державних та правоохоронних органах, у бізнесі є розкрадання майна та ухилення від сплати податків -- це різні речі й статті карного і адмінкодексу.
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