Проблема боротьби з корупцією в бізнесі набагато глибша, ніж може здаватися.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:01
У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі.
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:01
Шановна Юліє, у бізнесі немає корупції, вивчіть законодавство для початку. Корупція є тільки в державних та правоохоронних органах, у бізнесі є розкрадання майна та ухилення від сплати податків -- це різні речі й статті карного і адмінкодексу.
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:25
Суть коррупции в принятии законов, налогов и государственных решений с целью обогащения лиц, которые эти законы, налоги и решения принимают (или связанных с ними лиц).
Бизнес не устанавливает законы, налоги и государственных решений не принимает, поэтому в бизнесе коррупции не может быть в принципе. Коррупция бывает только в государственных органах.
Чтобы снизить коррупцию, нужно снижать степень участия и вмешательства государства в бизнес. Бизнесом должны заниматься частные компании, а не государственные чиновники и госкомпании.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 15 чер, 2020 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:31
Re: У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі
Послушаю. Интересно.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:37
Ни о чем, просто красивый словарный набор от офиса президента рассчитанный на малограмотные слои населения
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